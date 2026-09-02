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Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Liempde
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:22
In Liempde is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem op De Prangen 1. De gemeente Boxtel ontving de melding op 19 augustus.
Het systeem wordt aangelegd op De Prangen 1, een locatie in Liempde. Het gaat om een gesloten bodemenergiesysteem, waarmee energie uit de bodem wordt gebruikt om te verwarmen of te koelen. Dit kan een duurzamere oplossing zijn voor energiegebruik.
De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026081901415 en zaaknummer Z/512949. Tegen dit soort meldingen is geen bezwaar mogelijk.
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