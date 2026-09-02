B&B mag in bijgebouw De Maai 1 in Liempde

Een bijgebouw aan De Maai 1 in Liempde mag worden gebruikt als bed and breakfast. Het besluit hiervoor is op 31 augustus 2026 definitief gemaakt.

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De vergunning is verleend via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Dit betekent dat er toestemming is gegeven voor een gebruik dat afwijkt van het bestemmingsplan. Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure.

Het bijgebouw stond al op het terrein en krijgt nu een nieuwe functie als B&B. Deze wijziging past binnen de plannen voor het gebied en is goedgekeurd door de gemeente.