Extra container toegestaan bij LTV Almkerk

De gemeente Altena heeft toestemming verleend voor het plaatsen van een derde container op het terrein van tennisvereniging LTV Almkerk aan de Knotwilg in Almkerk. De vergunning geldt voor een periode van tien jaar.

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De nieuwe container is vergund op het terrein van LTV Almkerk, gelegen aan Knotwilg 4 in Almkerk. Het besluit werd op 31 augustus 2026 verzonden door de gemeente. De container mag tien jaar blijven staan en is bedoeld om extra ruimte te bieden op het terrein van de tennisvereniging.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of verbouwactiviteiten die mogelijk invloed hebben op de omgeving. Met dit besluit informeert de gemeente Altena inwoners over een mogelijke verandering in de directe omgeving van het tenniscomplex.