Programma Open Monumentendag Steenbergen bekend

Het programma voor Open Monumentendag in de gemeente Steenbergen is bekend. Op zaterdag 12 september zijn twaalf monumenten te bezoeken en vinden ruim vijfentwintig activiteiten plaats. De meeste hiervan zijn in Steenbergen en De Heen, met ook opties in Dinteloord en Nieuw-Vossemeer. Van rondleidingen tot muziek en workshops, er is volop keuze.

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De dag begint om half tien bij de Witte Villa aan de Kaaistraat in Steenbergen. Daar wordt een nieuwe maquette onthuld die is gebaseerd op de oude vesting van Steenbergen uit 1827. Wethouder Hobo verricht de onthulling. Na de ceremonie is er een lezing over de Vesting Steenbergen in het Oud Stadhuis.

Gratis toegang tot monumenten

Bezoekers kunnen van tien uur tot vier uur ’s middags gratis deelnemen aan de meeste activiteiten en monumenten bezichtigen. Voor enkele onderdelen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor wie de lezing over de vesting wil bijwonen, is vooraf aanmelden noodzakelijk.

Programmaboekje beschikbaar

Het volledige programma is te vinden op de website van Open Monumentendag Steenbergen. Daar staan alle locaties, tijden en eventuele kosten vermeld. Daarnaast is er een programmaboekje verkrijgbaar bij onder andere de VVV in de Gummaruskerk.

Met twaalf monumenten en een breed aanbod aan activiteiten is er voor jong en oud genoeg te beleven. Het evenement biedt een unieke kans om het erfgoed van Steenbergen en omliggende dorpen beter te leren kennen.