Opruimactie zwerfafval in Oisterwijk op 19 september

Op zaterdag 19 september wordt in Oisterwijk en omliggende dorpen zwerfafval opgeruimd. De actie valt samen met World Cleanup Day en is bedoeld voor iedereen die wil bijdragen aan een schonere buurt.

Gevonden voor jou

Een dag voor de officiële World Cleanup Day worden in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom straten, bermen en andere openbare plekken schoongemaakt. De opruimactie is onderdeel van de grootste wereldwijde schoonmaakactie tegen zwerfafval. Miljoenen mensen helpen hierbij mee.

De dag start met een kop koffie of thee en iets lekkers. Daarna gaan de deelnemers in groepen op pad om afval te verzamelen. Hoe lang je meedoet, bepaal je zelf. Het is een kans om dorpsgenoten te ontmoeten en samen een bijdrage te leveren aan een schone leefomgeving.

Aanmelden voor 12 september

Wie wil meedoen, kan zich uiterlijk zaterdag 12 september aanmelden bij de coördinatoren van de verschillende dorpen. Na aanmelding ontvang je praktische informatie over de startlocatie, tijden en benodigdheden.

Ook na 19 september kun je bijdragen aan een schonere omgeving. Vrijwilligers kunnen zich aansluiten bij de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). Deze groep ruimt het hele jaar door zwerfafval op in de gemeente. Als ZAPper bepaal je zelf wanneer en hoe vaak je op pad gaat.

De gemeente ondersteunt de vrijwilligers met materialen zoals veiligheidshesjes, vuilniszakken en afvalgrijpers. Gevulde vuilniszakken worden na afloop gratis opgehaald. Daarnaast zijn er coördinatoren die vragen beantwoorden en hulp bieden.

De opruimactie is een kans om samen met buurtgenoten de omgeving van Oisterwijk schoon en groen te houden.