Leerzame buurtsafari in Molenschot en Rijen

Inwoners van Molenschot en Rijen kunnen eind september deelnemen aan een buurtsafari. Tijdens een wandeling van anderhalve kilometer geven gemeente en Vebego Groen uitleg over groenbeheer, biodiversiteit en klimaat. De safari in Molenschot start op dinsdag 22 september, die in Rijen op donderdag 24 september.

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De buurtsafari biedt inwoners van Gilze en Rijen een kans om meer te leren over hoe de gemeente omgaat met groen en leefbaarheid. Samen met groenaannemer Vebego Groen wordt gekeken naar onderwerpen zoals biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering. Deelnemers kunnen ook hun eigen ideeën en wensen over de openbare ruimte delen.

De wandeling in Molenschot start dinsdagavond 22 september om zeven uur bij het pleintje bij de Annakapel. De route van anderhalve kilometer loopt onder meer langs de Stappenakker, Schoolstraat en Wethouder Boemaarsstraat. De buurtsafari eindigt in de nieuwe wijk ’t Blokske en duurt anderhalf uur.

Wandeling door Rijen

In Rijen vindt de buurtsafari plaats op donderdag 24 september en begint eveneens om zeven uur ’s avonds. De groep vertrekt vanaf het Burgemeester Sweensplein voor een wandeling van anderhalve kilometer. Ook hier duurt de tocht ongeveer anderhalf uur.

Per safari kunnen maximaal vijfentwintig inwoners deelnemen. Deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via de website van de gemeente Gilze en Rijen. Vol is vol.