Santos volgende aanwinst PSV: 'Mag mezelf speler van de beste club noemen'

PSV heeft ook Ayoni Santos vast weten te leggen. De 21-jarige Kaapverdiaan komt over van Sparta Rotterdam en gaat bij PSV speler met rugnummer 35. De aanvallende middenvelder tekent een contract voor vijf seizoenen.

"Het waren spannende dagen, waarin ik hoopte dat alles op tijd rond zou komen", vertelt de nieuwe aanwinst. De transfermarkt in Nederland sluit namelijk woensdagavond. Toch is het PSV gelukt hem op tijd los te weken bij Sparta. Volgens het Eindhovens Dagblad maken de Eindhovenaren 5 miljoen euro over naar Rotterdam.

"Ik ben enorm trots dat ik mezelf nu speler mag noemen van de beste club van Nederland", lacht de middenvelder bij zijn contractondertekening. "Uiteindelijk hoop ik basisspeler te worden en prijzen te winnen."

Creatieve, dynamische speler

Santos kwam door uit de jeugd van Sparta en speelde pas 32 officiële wedstrijden voor Sparta. Toch had Earnest Stewart genoeg gezien om hem naar Eindhoven te halen. "Hij is een creatieve en dynamische speler, sterk in de één-tegen-één en met de energie en intensiteit die wij zoeken."

De directeur Voetbalzaken van PSV gelooft ook dat Santos zich nog veel gaat ontwikkelen. "Daarom hebben we besloten hem nu al naar ons te halen. We zijn ervan overtuigd dat Ayoni Santos een mooie toekomst voor zich heeft."

Vermoedelijk niet de laatste transfer

De transfermarkt sluit woensdag om 23.59 uur, maar de verwachting is dat Santos niet de laatste nieuwe speler in Eindhoven zal zijn. Nadat dinsdag Sami Ouaissa nog werd gepresenteerd en eerder al Kodai Sano, Filip Kostic, Sven Mijnans en Lutsharel Geertruida werden aangetrokken, is de verwachting dat er nog minstens twee spelers bijkomen.