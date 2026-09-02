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Nieuwe woning aan Achtmaalseweg in Achtmaal
Vandaag om 10:57
Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor een vervangende woning aan de Achtmaalseweg in Achtmaal. Het besluit is op 28 augustus verzonden.
De vergunning betreft het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Achtmaalseweg 157, 4885 AW in Achtmaal. Het gaat om een omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouw past binnen het bestemmingsplan van de gemeente Zundert.
Het besluit is genomen onder zaaknummer 0879ZV202600738 en is vorige week verzonden. De nieuwe woning vervangt een bestaande woning op dezelfde locatie.
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