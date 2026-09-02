Werkplaats in Reusel wordt uitgebreid en verbouwd

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding en verbouwing van een werkplaats met kantoor aan Herdersdreef 3 in Reusel.

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Op 31 augustus 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden toestemming gegeven voor de plannen aan de Herdersdreef. Het gaat om het uitbreiden en verbouwen van een werkplaats waar ook kantoorruimte komt.

Met deze vergunning kunnen de werkzaamheden officieel van start. Het kenmerk van de zaak is 16676562.