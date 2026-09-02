Raadscommissies Deurne vergaderen op 8 en 10 september

De raadscommissies Omgeving en Samenleving in Deurne komen volgende week bijeen. De vergaderingen zijn op dinsdag 8 september en donderdag 10 september om acht uur ’s avonds in de Peelzaal van het Huis voor de Samenleving.

Gevonden voor jou

In Deurne worden op 8 en 10 september vergaderingen gehouden door de raadscommissies. De bijeenkomsten starten beide avonden om acht uur en vinden plaats in de Peelzaal van het Huis voor de Samenleving. Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen vanaf de publieke tribune.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Omgeving op dinsdag 8 september staan onder meer het principeverzoek voor het project Zeilberg-Oost en de omgevingsvisie Deurne 2050 op de agenda. Ook wordt gesproken over bezwaren tegen het voorkeursrecht Kleine Bottel en een zienswijze op de investeringsbegroting voor de nieuwbouw van Blink.

Agendapunten donderdag

Op donderdag 10 september bespreekt de raadscommissie Samenleving en Bestuur onderwerpen zoals het nieuwe uitvoeringsbeleid voor het verlenen van evenementenvergunningen. Daarnaast wordt de vijfde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018 behandeld.

Inwoners die willen inspreken over een agendapunt, moeten uiterlijk 24 uur van tevoren contact opnemen met de griffie van de gemeente Deurne. Dit kan via een e-mailadres of telefoonnummer dat de gemeente beschikbaar stelt.

De volledige agenda’s, bijbehorende stukken en een livestream van de vergaderingen zijn beschikbaar via de website van de gemeente Deurne.