Van zakenmagnaat naar vermeend spion: de ondergang van Nikos B.

Hij was een gevierd zakenman, met bedrijven door heel Europa en grote politieke invloed. Tót het kaartenhuis van Nikos B. in mei 2023 elkaar stortte: terwijl de geboren Griek in Parijs gearresteerd werd, doorzochten de autoriteiten hier zijn hoofdkantoor in Rijen. De verdenking? Dubieuze banden met Rusland.

Dat zit zo: Nikos B. haalde met zijn bedrijf extreem gevoelige defensieapparatuur uit Amerika. Tot zover geen probleem. Maar die producten werden vervolgens doorgesluisd naar Rusland. Daar kwamen ze in handen van bedrijven, die nauwe banden zouden hebben met de inlichtingendiensten daar.

Genoeg reden voor de FBI om alle alarmbellen te doen rinkelen. Op verzoek van Amerikaanse justitie wordt B. opgepakt en later uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Maar daar overheersen vooral de vragen. Want wat spookte Nikos B. nou precies uit? En had hij daadwerkelijk sympathieën voor Poetin?

Het hele verhaal over de opkomst en ineenstorting van het imperium van B.? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd: