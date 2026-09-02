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Herdenking bevrijding Valkenswaard op 17 september

Vandaag om 12:08 • Aangepast vandaag om 13:12

Op donderdag 17 september wordt in Valkenswaard de bevrijding van 1944 herdacht. De ceremonie begint om 10.45 uur bij de Britse begraafplaats, na een korte wandeling vanaf de Luikerweg.

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De herdenking, georganiseerd door de Valkenswaardse afdeling van de Bond van Wapenbroeders, vindt plaats 82 jaar na de bevrijding van het dorp. Belangstellenden verzamelen vanaf tien uur ’s ochtends bij pannenkoekenhuis ‘De familie Suykerbuyck’ aan de Luikerweg.

De plechtigheid start om 10.45 uur bij de Britse begraafplaats. Burgemeester Corine van Overdijk en kinderburgemeester Stephanie Aarts zullen daar spreken. Ook worden er kransen gelegd ter ere van de mensen die hebben gestreden voor onze vrijheid.

Muzikale begeleiding
Tijdens de ceremonie verzorgen Edwin Wolterink en Martijn Jansen de muziek. Ze spelen onder andere het Wilhelmus en God Save The King, het nationale volkslied van het Verenigd Koninkrijk.

De herdenking is openbaar toegankelijk. Mocht je bloemen of een krans willen leggen, dan is het nodig dit vooraf aan te melden bij de gemeente. Tijdens de plechtigheid zal de ceremoniemeester je uitnodigen om dit te doen.

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Gemeente Valkenswaard

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