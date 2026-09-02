Bijzondere bijenhotels brengen biodiversiteit in Vught in kaart

In Vught staan twaalf bijenhotels op vier locaties om de biodiversiteit te onderzoeken. Tijdens een eerste monitoring zijn negentien soorten bestuivers en 254 bezette nestgangen aangetroffen.

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De gemeente Vught werkt samen met BeeGrateful aan een onderzoek naar biodiversiteit. Wilde bijen spelen hierin een belangrijke rol. Om meer inzicht te krijgen, zijn er twaalf bijenhotels geplaatst op vier plekken in de gemeente.

Bij de eerste monitoringsronde in juni is gekeken naar de bewoners van elf van de twaalf bijenhotels. De resultaten zijn veelbelovend: negentien verschillende soorten bestuivers werden geïdentificeerd. Het ging om elf soorten bijen, zeven soorten zweefvliegen en één wesp. Onder de bijen waren bijvoorbeeld de aardhommel, akkerhommel, honingbij, tronkenbij en duinzijdebij. Bij de zweefvliegen werden onder andere de doodskopzweefvlieg en narcisvlieg gespot. In totaal waren 254 nestgangen bezet.

Bijzonder bijenhotel Zonneheuvel

Het bijenhotel op Zonneheuvel viel op door de grote diversiteit. Hier werden twaalf soorten bestuivers en vierentwintig soorten bloeiende planten gevonden. Dit maakt Zonneheuvel een belangrijke locatie binnen het onderzoek.

De monitoring gaat volgend jaar vanaf april verder. De resultaten van het onderzoek worden in een jaarverslag gepresenteerd aan het eind van 2027.