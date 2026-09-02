Vughtse ondernemers kunnen rotonde adopteren

Ondernemers in Vught kunnen vanaf nu een rotonde adopteren. De gemeente biedt in samenwerking met Outdoor Signs tien rotondes aan voor bedrijven die willen bijdragen aan een verzorgd straatbeeld en tegelijkertijd reclame willen maken.

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Met de adoptie van een rotonde krijgen bedrijven de mogelijkheid om op een opvallende locatie reclame te maken. In ruil voor een financiële bijdrage zorgt Outdoor Signs voor het onderhoud van de rotonde. De actie is speciaal bedoeld voor ondernemers uit de gemeente Vught.

Naast het verzorgen van het straatbeeld biedt dit initiatief een unieke kans om het bedrijf zichtbaar te maken. De samenwerking tussen de gemeente en Outdoor Signs moet zorgen voor een groene en verzorgde leefomgeving, waar ondernemers een actieve rol in kunnen spelen.

Details en beschikbaarheid

Er zijn tien rotondes beschikbaar voor adoptie. Ondernemers die interesse hebben, kunnen de actuele beschikbaarheid bekijken via de website van Outdoor Signs. Het initiatief is bedoeld om lokale ondernemers te stimuleren en hen een opvallende plek te bieden voor reclame.

Met dit project wil de gemeente Vught het straatbeeld verbeteren en tegelijkertijd ondernemers ondersteunen in hun zichtbaarheid. De rotondes bieden een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de omgeving en daarbij reclame te maken.