Wethouder Bladel vervangt tegels door groen

Arnoud van Hulst, wethouder van Bladel, heeft in zijn tuin twaalf vierkante meter tegels vervangen door groen. Hiermee wil hij inwoners inspireren om hetzelfde te doen en zo de gemeente groener en klimaatbestendiger te maken.

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In de tuin van Arnoud van Hulst zijn planten, struiken en bloemen gekomen op de plekken waar eerst tegels lagen. Een deel van die tegels heeft hij hergebruikt om een groot insectenhotel te maken. Tegels die je niet meer nodig hebt, kun je gratis afvoeren bij de milieustraat.

Het vervangen van tegels door groen heeft voordelen zoals een betere opvang van regenwater, meer verkoeling op warme dagen en extra leefruimte voor vogels, vlinders en andere dieren. Het initiatief maakt tuinen niet alleen mooier, maar helpt ook tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Actie loopt tot 31 oktober

Tot en met 31 oktober kun je meedoen met het NK Tegelwippen en gratis tegels inleveren bij de milieustraat. Daar kun je ook compost ophalen om je tuin verder te vergroenen. Bij grote klussen van meer dan twintig vierkante meter kun je zelfs een gratis container aanvragen. De spelregels zijn te vinden op de website van de gemeente Bladel.

Van Hulst hoopt dat inwoners zijn voorbeeld volgen. Hij benadrukt dat elke gewipte tegel helpt om tuinen beter bestand te maken tegen warme dagen en hevige regenbuien. Zo draagt iedereen bij aan een groenere en klimaatvriendelijke omgeving.