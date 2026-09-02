Koffers van zes vluchten blijven achter op Eindhoven Airport na storing
Zes Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruimbagage. De koffers konden niet mee op de vluchten na een technische storing in het controlesysteem op het vliegveld. "Dit is uitermate vervelend voor reizigers", zegt een woordvoerder.
Richard uit Eindhoven zat al klaar in het vliegtuig om te vertrekken naar Ibiza toen alle bagage weer uit het ruim werd gehaald. "We staan al heel lang stil bij de gate", vertelde hij aan het begin van de middag. "Ik heb gelukkig alleen handbagage bij me in de cabine."
De oorzaak van de bagageproblemen is volgens hem een technische storing in het controlesysteem. "De bagage die tussen 09.15 uur en 10.20 uur door het systeem is gegaan, kon niet veilig worden aangeboden. Door de foutmelding in het systeem wisten wij niet zeker of deze controle goed was gegaan."
Twee opties
Als er zo'n storing is, zijn er volgens de woordvoerder twee opties. "Alle koffers moeten opnieuw door de scan worden gehaald of een vlucht vertrekt zonder ruimbagage."
De Ryanair-vluchten naar Ibiza, Alicante, Londen Stansted, Girona, Pisa en Porto zijn woensdag zonder ruimbagage vertrokken. Transavia en TUI besloten om alle bagage opnieuw door de scan te laten gaan voor de vluchten naar Gran Canaria en Heraklion.
"De tassen en koffers van de Ryanair-vluchten staan op dit moment op het vliegveld." Wanneer deze alsnog naar hun eindbestemming zullen gaan is niet bekend. "Reizigers kunnen daarvoor contact opnemen met de vliegmaatschappij."
De luchthaven geeft aan onderzoek te doen naar de technische storing in het systeem.
In deze video wordt uitgelegd hoe bagage op Eindhoven Airport wordt gecontroleerd: