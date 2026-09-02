Koffers van zes vluchten blijven achter op Eindhoven Airport na storing

Zes Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruimbagage. De koffers konden niet mee op de vluchten na een technische storing in het controlesysteem op het vliegveld. "Dit is uitermate vervelend voor reizigers", zegt een woordvoerder.

Richard uit Eindhoven zat al klaar in het vliegtuig om te vertrekken naar Ibiza toen alle bagage weer uit het ruim werd gehaald. "We staan al heel lang stil bij de gate", vertelde hij aan het begin van de middag. "Ik heb gelukkig alleen handbagage bij me in de cabine."

De oorzaak van de bagageproblemen is volgens hem een technische storing in het controlesysteem. "De bagage die tussen 09.15 uur en 10.20 uur door het systeem is gegaan, kon niet veilig worden aangeboden. Door de foutmelding in het systeem wisten wij niet zeker of deze controle goed was gegaan."