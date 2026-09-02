Inwoners Altena stemmen op buurtprojecten

In de gemeente Altena kunnen inwoners stemmen op dertig geselecteerde projecten die hun buurt socialer en gezelliger moeten maken. Stemmen kan digitaal of tijdens een speciaal festival op woensdag 30 september.

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Vanaf april konden inwoners van Altena ideeën indienen voor het Inwonersbudget 2026. Het doel: projecten bedenken die ontmoeting, participatie en ondersteuning in de buurt versterken. Uit de inzendingen zijn dertig voorstellen geselecteerd die voldoen aan de voorwaarden en door zijn naar de stemronde.

Inwoners bepalen nu welke projecten uitgevoerd worden. Stemmen kan tot en met woensdag 27 september via het digitale participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september het Stemfestival in Dorpshuis De Bolderik in Sleeuwijk.

Thema’s projecten

De projecten vallen onder drie thema’s: ontmoeten, meedoen en ondersteunen; sport, spel en bewegen; en groen waar mensen samenkomen. Tijdens het Stemfestival kunnen bezoekers tussen 18.00 uur en 19.30 uur hun stem uitbrengen, vragen stellen aan initiatiefnemers en genieten van een hapje en drankje. Stemmen is mogelijk vanaf twaalf jaar.

Na afloop van het festival worden de winnende projecten direct bekendgemaakt. De gemeente hoopt met dit initiatief de betrokkenheid van inwoners te vergroten en buurtideeën daadwerkelijk te realiseren.