Floralaan in Asten richting centrum afgesloten

Vanaf 14 september is de Floralaan in Asten tijdelijk afgesloten richting het centrum. Dit komt door werkzaamheden aan leidingen door Enexis. De afsluiting duurt naar verwachting vijf weken. Het verkeer wordt omgeleid.

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De werkzaamheden vinden plaats op het deel van de Floralaan tussen de Nobisweg en de Lienderweg. Tijdens deze periode is de weg richting het centrum niet toegankelijk. Verkeer wordt omgeleid via de Nobisweg, Ommelseweg en Lienderweg. Ook de busroute wordt aangepast.

Vanaf het centrum van Asten richting de rotonde Florapark blijft de weg wel toegankelijk. Op locatie worden vooraankondigingsborden geplaatst met meer informatie over de precieze periode van de werkzaamheden.

De leidingvervanging door Enexis start op 14 september 2026 en duurt naar verwachting vijf weken. Dit kan impact hebben op de verkeersdoorstroming in de omgeving.

De gemeente benadrukt dat het deel van de Floralaan vanaf Asten richting het Florapark bereikbaar blijft. Bewoners en weggebruikers worden gevraagd rekening te houden met de afsluiting en omleidingen.