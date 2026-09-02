Helmond past bomenkaart aan: bosje Beemdweg verdwijnt

Burgemeester en wethouders van Helmond hebben een wijziging doorgevoerd in de bomenkaart van 2022. Het bosje aan de Beemdweg wordt niet langer beschermd en verdwijnt van de kaart.

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De gemeente Helmond heeft besloten om de beschermde status van bepaalde bomen en gebieden aan te passen. Het bosje aan de Beemdweg, dat eigendom is van de gemeente, wordt geschrapt uit de lijst van beschermde boomstructuren en gebieden. Dit besluit is genomen op 28 augustus 2026 en treedt in werking op de dag na de officiële bekendmaking.

De wijziging maakt deel uit van het uitvoeringsbesluit dat voortkomt uit de algemene plaatselijke verordening van Helmond en de beleidsregels voor bomenbescherming. Het besluit wordt officieel aangeduid als de tweede wijziging van het uitvoeringsbesluit bomenkaart Helmond 2022.