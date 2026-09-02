Breda krijgt toezichthouder voor schone binnenstad

Breda introduceert een Toezichthouder Schone Binnenstad. Deze nieuwe functie moet ondernemers helpen en stimuleren om de binnenstad schoon en verzorgd te houden. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en het Ondernemersfonds Breda. De toezichthouder gaat in gesprek met ondernemers en zoekt samen naar oplossingen.

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De binnenstad van Breda trekt dagelijks veel bezoekers, maar dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Zwerfafval, volle afvalbakken en vervuilde stoepen beïnvloeden de uitstraling van de stad. Met de komst van een toezichthouder wil de gemeente samen met het Ondernemersfonds een schone en gastvrije omgeving creëren.

De toezichthouder heeft een informerende en bemiddelende rol. Ondernemers worden bewust gemaakt van regels en afspraken en krijgen hulp bij het aanpakken van problemen. Het doel is om via overleg en samenwerking tot oplossingen te komen. Volgens wethouder Carlo Post is dit een belangrijke stap om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Praktische schakel

Steven Niamut is benoemd tot Toezichthouder Schone Binnenstad. Hij ziet zijn werk als een kans om Breda mooier te maken. “Soms weten ondernemers niet wat er van hen wordt verwacht. Ik ga het gesprek aan en merk dat ze graag willen meewerken. Het geeft mij een goed gevoel om hieraan bij te dragen,” zegt Niamut.

Het Ondernemersfonds Breda, dat ruim 1.000 ondernemers vertegenwoordigt, benadrukt dat de aanpak niet vrijblijvend is. Ondernemers krijgen eerst de kans om problemen op te lossen, maar bij herhaalde overtredingen wordt Toezicht & Handhaving ingeschakeld. Zo worden signalen sneller opgepakt en wordt de verantwoordelijkheid duidelijker.

Met deze samenwerking hoopt Breda een schone, verzorgde binnenstad te realiseren waar iedereen zich welkom voelt en graag terugkomt. Het initiatief moet de stad niet alleen aantrekkelijker maken, maar ook het ondernemersklimaat versterken.