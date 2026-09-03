Polonaise tussen de kunst: deze drie musea zetten carnaval in schijnwerpers

Drie Brabantse musea steken zichzelf de komende anderhalf jaar in een carnavalsjasje. Veel Brabanders zien carnaval vooral als vijf dagen flink feest, maar het Stedelijk Museum Breda, Noordbrabants Museum in Den Bosch en Museum Helmond zetten carnaval op een heel andere manier in de schijnwerpers.

'Wie zoude wille zijn?' In het museum in Breda staat de mens achter het feest centraal. Voor de tentoonstelling Parade deed fotograaf Vincen Beeckman samen met Bredanaars onderzoek naar carnaval en vergelijkbare tradities in de hele wereld.

De drie musea willen met hun drie verschillende tentoonstellingen laten zien dat achter het feest carnaval een grote kunst- en maakcultuur schuilgaat, die verder gaat dan de bekende clichés.

De vraag 'Wie zoude wille zijn?' vormt de rode draad. Want met carnaval is ineens alles anders: je neemt een andere rol aan en de normale regels gaan even overboord. Beeckman combineert zijn foto's met kunstwerken en persoonlijke verhalen van deelnemers.

Samen kunstwerken maken

Museum Helmond kijkt naar het onderdeel waar carnavalsvierders misschien wel het meeste werk in stoppen: het maken. Want voordat carnavalswagens door de straten rijden en de mooiste outfits voor de dag worden gehaald, wordt er maandenlang ontworpen, gebouwd, geschreven en geschilderd.

Kunstenaar Yasser Ballemans gaat daarom in Helmond op zoek naar het creatieve 'goud' van het carnaval. Met zijn mobiele atelier trekt hij de stad in. Uiteindelijk wordt de Kunsthal Helmond zelf één groot carnavalsatelier, waarin professionele kunstenaars en carnavalsmakers uit Helmond samen nieuwe kunstwerken maken. Bezoekers mogen zich er ook mee bemoeien. In verschillende 'maakstations' kunnen ze zelf aan de slag.

De wereld op z'n kop

Het Noordbrabants Museum haalt carnaval met beeld en geluid vanaf de straat naar binnen. De tentoonstelling 'elf - Cult & Carnaval' van kunstenaar Erik Kessels draait om de wereld die tijdens carnaval ontstaat: het wordt een andere werkelijkheid, waarin alles en iedereen tijdelijk een andere identiteit aanneemt.

Carnavalsvierders laten daarbij hun blik op carnaval zien. "We hebben de sleutels van de tentoonstellingszalen uit handen gegeven aan Erik Kessels en de carnavalsvierders", zegt Jacqueline Grandjean, directeur van het museum. "Zij zijn daar nu even de baas."