Bladel organiseert avonden over aardgasvrij wonen

In Bladel en omgeving worden drie informatieavonden gehouden over aardgasvrij wonen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bewoners advies en oplossingen om hun woning klaar te maken voor een leven zonder aardgas.

Gevonden voor jou

In september en oktober kunnen inwoners van Bladel en omliggende dorpen meer te weten komen over aardgasvrij wonen. Tijdens drie informatieavonden wordt uitgelegd wat nodig is om een woning aardgasvrij te maken, welke stappen je zelf kunt zetten en wat de voordelen zijn. Of je nu nog aan het oriënteren bent of al concrete plannen hebt, de bijeenkomsten staan open voor iedereen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 september in gemeenschapshuis BRUIS in Bladel. Op donderdag 1 oktober is gemeenschapshuis Den Aord in Casteren aan de beurt, gevolgd door MFA Hart van Hapert in Hapert op woensdag 7 oktober. Alle bijeenkomsten starten om half acht ’s avonds en duren anderhalf uur.

Gratis adviesgesprek

Bezoekers van de avonden krijgen na afloop een voucher voor een gratis adviesgesprek met een energieadviseur van KempenDuurzaam. Hiermee kunnen ze de informatie direct toepassen op hun eigen situatie en een persoonlijk energieplan laten opstellen.

Wil je meer weten over de bijeenkomsten? De avonden worden georganiseerd door de gemeente Bladel, en aanmelden is mogelijk via hun officiële website.