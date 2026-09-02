Nieuwe fietsroute tussen Werkendam en Sleeuwijk

Fietsers en brommers tussen Werkendam en Sleeuwijk kunnen gebruikmaken van een nieuwe route. Deze loopt via het Kerkeinde en voorkomt gevaarlijke situaties door bouwverkeer richting de Merwedebrug.

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De nieuwe fietsroute in Sleeuwijk biedt meer veiligheid voor (brom)fietsers die naar de Merwedebrug rijden. Het bouwverkeer naar de bouwplaats van de brug wordt hiermee vermeden. Vanaf het Kerkeinde leidt de route via de Kooikamp, Staleenden en een nieuw fietspad onder de A27.

De oude route via het Kerkeinde is inmiddels verboden, waardoor fietsers en brommers verplicht zijn om de nieuwe route te volgen. Hoewel het een kleine aanpassing is, wordt de nieuwe route als rustiger en veiliger ervaren.

Route iets aangepast

De afstand van de nieuwe route verschilt nauwelijks van de oude. Toch is het belangrijk om hier rekening mee te houden als je vanuit Werkendam richting de Merwedebrug fietst. De route is speciaal aangelegd om gevaarlijke situaties met het bouwverkeer te voorkomen.