Iraanse studenten mogen blijven: ‘Eindelijk weer een beetje hoop’

Danial Khan Fini en Athena Taghavi mogen voorlopig in Nederland blijven en hun studie bij Fontys in Tilburg voortzetten. Door de oorlog in Iran konden de Iraanse studenten hun collegegeld niet meer betalen en dreigden ze hun verblijfsvergunning kwijt te raken. Dankzij een benefietconcert en een betalingsregeling krijgen ze nu ademruimte. “Ik heb eindelijk hoop dat het toch nog goed komt.”

De ouders van Danial en Athena hadden gespaard, zodat hun kinderen in het buitenland konden studeren. “Maar dat geld hebben ze nu zelf keihard nodig. Ze vertellen me dat de prijzen in de supermarkt iedere dag omhoog gaan.” In Nederland mogen studenten van buiten de Europese Unie maximaal zestien uur per week werken of in juni, juli en augustus fulltime. “Dat is net genoeg voor onze huur en boodschappen, maar niet voor het collegegeld.”

“Zonder hen was het zeker niet gelukt.”

Danial en Athena waren ten einde raad, maar kregen hulp van Arnie van Veerdonk, Anne Marie Geurts en Betty Millenaar. “Zij kunnen er niets aan doen dat er oorlog is in Iran”, vertelt Arnie. “Ze waren ontzettend alleen en dat trokken wij ons aan. Daarom hebben we geprobeerd te helpen.”

Dat wierp zijn vruchten af. De vrouwen nodigden mensen uit hun netwerk uit voor een lunchconcert van Danial, Athena en een derde Iraanse student met soortgelijke problemen, Mahdokht. Er kwamen tussen de 50 en 75 mensen op af en in totaal werd zo’n 8500 euro opgehaald.

“Dit hangt heel het jaar boven hun hoofd.”

Veel geld, maar niet genoeg om het hele bedrag van zowel Danial als Athena te betalen. “Halverwege juli kregen we een brief van Fontys”, vertelt Athena. “We mogen nu een restschuld hebben van maximaal 5000 euro op het collegegeld van vorig jaar. De rest hebben we betaald." Toch vindt Arnie dat er meer moet gebeuren. “We zijn nog niet klaar, want deze studenten moeten volgend jaar weer 13.000 euro collegegeld en 5000 euro van het afgelopen jaar betalen. Dat hangt heel dit jaar boven hun hoofd.”

“Fontys moet kijken of die 5000 euro van afgelopen jaar kwijtgescholden kan worden.”

Om ervoor te zorgen dat de studenten hun studie af komen maken, moet het gesprek met Fontys op gang komen. “Zij moeten onderzoeken of deze Iraanse studenten hetzelfde bedrag kunnen betalen als Europese studenten, zo'n 3000 euro per jaar. Ook moet Fontys nagaan of die 5000 euro van afgelopen jaar kwijtgescholden kan worden”, legt Arnie uit. Toch is dat volgens Fontys lastig. "De schuld kwijtschelden of minder collegegeld betalen, valt niet binnen de wet- en regelgeving waaraan we ons dienen te houden. We ondersteunen ze waar mogelijk, zorgen voor persoonlijke betalingsregelingen en informeren ze zo goed als we kunnen." Hoewel er nog wel een en ander boven hun hoofd hangt, komt er voor Athena en Danial een einde aan een lange periode van alleen maar overleven. “We krijgen weer een beetje ademruimte”, zegt Danial. “Ik ben hoopvol voor de toekomst, maar we zijn er nog niet.”