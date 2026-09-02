Daniëlle vreest dat waakhond Rebel is gestolen: 'Ze is veel te lief'

Daniëlle uit Best zit met de handen in het haar. Haar hond Rebel verdween op 30 augustus en volgens haar is ze gestolen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. De politie onderzoekt de zaak.

Maar sinds 30 augustus is Rebel weg. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe een man op een fatbike Rebel meeneemt. Daarom vermoedt Daniëlle dat haar hond is gestolen. "Ik ben er kapot van. Slapen gaat lastig", zegt Daniëlle.

Rebel was een jaar oud toen Daniëlle zijn baasje werd. Zij werd opgeleid tot politiehond, maar bleek uiteindelijk niet geschikt. "Ze luisterde niet goed genoeg en was veel te lief. Daarom beet ze niet", vertelt Daniëlle, die de viervoeter vervolgens kocht.

Rebel woonde op een terrein aan de Ploegstraat in Best. De familie pachtte daar een stuk grond waar vroeger paarden op stonden en woonde zelf op een andere plek.

Maar door werkzaamheden door de uitbreiding van het nabijgelegen elektriciteitsnet kon de familie van Daniëlle de paarden en het weiland niet meer gebruiken. De stal mocht nog wel gebruikt worden en daar woonde Rebel tijdelijk als waakhond.

'Verkeerd beeld ontstaan'

Volgens Daniëlle is bij sommige mensen het beeld ontstaan dat Rebel daar onder slechte omstandigheden leefde. Ze denkt dat dat de reden is waarom Rebel is gestolen. Volgens haar wordt er juist goed voor de hond gezorgd. "We laten Rebel verschillende keren per dag uit. En binnen heeft ze een kleed met speeltjes en eten en drinken."

Haar hond zou eigenlijk volgende week verhuizen naar het nieuwbouwhuis dat Daniëlle heeft gekocht. Daarom hoopt ze dat Rebel snel gevonden wordt.

Op sociale media worden mensen inmiddels opgeroepen om uit te kijken naar Rebel. Zo wijdde Animal Care Brabant Zuidoost op Facebook een post aan het gestolen dier. De politie zegt bekend te zijn met de zaak. Ook laat zij weten dat er een onderzoek loopt naar een 'weggenomen hond'.