Gevechtsvliegtuigen vliegen eregroet boven Indië-monument

Gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command voeren zaterdag een herdenkingsvlucht uit boven het Nationaal Indië-monument in Roermond. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse Nationale Indië Herdenking.

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De vliegtuigen brengen een eerbetoon aan de ruim 6.400 militairen die sneuvelden in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea tussen 1945 en 1962. Ook worden Nederlandse militairen herdacht die omkwamen tijdens recente internationale vredesmissies. Tijdens de vlucht wordt een zogenaamde missing man formatie uitgevoerd. Hierbij verlaat één toestel de groep als symbool voor de gevallenen.

De herdenkingsvlucht vindt plaats op zaterdag 5 september 2026, met vliegbewegingen vanaf vliegbasis Volkel. Dit gebeurt tussen half twee en vijf uur ’s middags. De planning kan nog veranderen door operationele wijzigingen of onvoorziene omstandigheden.

Het Nationaal Indië-monument in Roermond is de vaste plek voor de jaarlijkse herdenking van Nederlandse militairen die tijdens missies hun leven verloren. De plechtigheid trekt elk jaar veel bezoekers.

De missing man formatie is een traditionele vliegmanoeuvre, vaak gebruikt bij militaire herdenkingen, waarbij één vliegtuig uit de formatie omhoog trekt en de groep verlaat. Dit symboliseert het verlies van een collega of kameraad.