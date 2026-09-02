Twee auto's botsen tegen elkaar bij Someren

Twee auto's zijn woensdag tegen elkaar gebotst op een rotonde aan de N266 bij Someren. Hierdoor is een rijbaan afgesloten.

De twee gebotste automobilisten zijn in een ambulance nagekeken. Het is onduidelijk of een van hen naar het ziekenhuis moest. Ook is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

Een bestuurder die daarna verkeerd over de rotonde reed, heeft een bekeuring gekregen.