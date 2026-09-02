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Twee auto's botsen tegen elkaar bij Someren

Vandaag om 15:50 • Aangepast vandaag om 17:16

Twee auto's zijn woensdag tegen elkaar gebotst op een rotonde aan de N266 bij Someren. Hierdoor is een rijbaan afgesloten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De twee gebotste automobilisten zijn in een ambulance nagekeken. Het is onduidelijk of een van hen naar het ziekenhuis moest. Ook is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. 

Een bestuurder die daarna verkeerd over de rotonde reed, heeft een bekeuring gekregen. 

  • Twee auto's botsten tegen elkaar bij Someren (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    Twee auto's botsten tegen elkaar bij Someren (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Twee auto's botsten tegen elkaar bij Someren (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Twee auto's botsten tegen elkaar bij Someren (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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