Lovro Golič versterkt defensie van Helmond Sport

Helmond Sport heeft de 20-jarige Sloveense verdediger Lovro Golič voor één seizoen gehuurd van KV Mechelen. De jeugdinternational, die zijn opleiding deels bij AS Roma genoot, brengt internationale ervaring en fysiek kracht mee naar de ploeg van hoofdtrainer Frédéric Frans.

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Met een lengte van 1,93 meter en de mogelijkheid om zowel links als rechts centraal te spelen, is Golič een veelzijdige aanwinst voor Helmond Sport. Hij begon zijn carrière bij NK Domžale in Slovenië en maakte op zestienjarige leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van AS Roma.

Bij de Italiaanse topclub speelde hij drie seizoenen voornamelijk in de teams Onder 19 en Onder 20. Hoewel hij deel uitmaakte van de wedstrijdselectie van het eerste elftal, kwam hij daar niet in actie. Internationaal heeft hij ook ervaring opgedaan, onder andere op het EK Onder 21 met Slovenië in 2025.

Via België naar Helmond

Na zijn periode in Rome tekende Golič in 2025 transfervrij bij KV Mechelen, waar hij tot medio 2029 onder contract staat. Helmond Sport huurt hem nu voor één seizoen om zich verder te ontwikkelen en minuten te maken in de Keuken Kampioen Divisie.

Met zijn internationale achtergrond en fysieke kwaliteiten ziet de technische staf hem als een belangrijke toevoeging aan de selectie. Zijn komst biedt meer opties in de verdediging en sluit aan bij de ambitie om jonge talenten een kans te geven.

Een nieuwe uitdaging in Brabant

Golič kijkt uit naar zijn tijd bij Helmond Sport en hoopt zowel het team als de supporters te imponeren. De club zet met deze huurovereenkomst een volgende stap in het versterken van de defensie en biedt de jonge Sloveen een platform om zich verder te bewijzen.

Helmond Sport wenst Golič veel succes en kijkt uit naar zijn bijdrage in het rood en zwart.