Politiek Podium en Altenaronde in Almkerk op 8 september

Op dinsdag 8 september organiseert de gemeenteraad van Altena het Politiek Podium en de Altenaronde in het gemeentehuis in Almkerk. Tijdens het Politiek Podium kunnen inwoners en organisaties ideeën of projecten presenteren. De Altenaronde start aansluitend om half acht.

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De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis in Almkerk. Het Politiek Podium wordt gehouden van zeven tot half acht ’s avonds. Inwoners en organisaties krijgen dan de gelegenheid om een initiatief, idee, project of ontwikkeling onder de aandacht te brengen van een afvaardiging van de gemeenteraad.

Direct na het Politiek Podium begint de Altenaronde. Tijdens deze vergadering ontvangen raadsleden informatie over verschillende onderwerpen en raadsvoorstellen. Inwoners en andere belanghebbenden krijgen ook de kans om in te spreken. Welke onderwerpen er precies op de agenda staan, wordt later bekendgemaakt.

Agenda bekijken

De agenda voor de Altenaronde komt binnenkort beschikbaar op de website van de gemeente Altena. Hier kun je via de kalender de details voor 8 september bekijken.

Toekomstige vergaderingen

In september staan er meer vergaderingen gepland. Zo is er op 15 september een Altenatafel en op 30 september een Raadsvergadering. Beide bijeenkomsten bieden inwoners ook de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de besluitvorming.