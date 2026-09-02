Gemeenteraad Altena bezoekt Giessen en Rijswijk

De gemeenteraad van Altena bezoekt op 22 september Giessen en Rijswijk. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen die avond in gesprek gaan tijdens een inloopmoment in Sporthal de Jager.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een bezoek aan de dorpen Giessen en Rijswijk. Tijdens dit bezoek gaat de raad in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers. Het doel is om onderwerpen die spelen in de dorpen direct met betrokkenen te bespreken.

Diezelfde avond wordt een inloopmoment georganiseerd. Dit vindt plaats in Sporthal de Jager aan de Parallelweg 35 in Giessen. Tussen zeven uur en half acht kunnen inwoners daar onderwerpen aan de orde stellen bij de raad. Dit kan gaan over zaken als de inrichting van de wijk of een lokaal initiatief.

Praktische informatie

Het inloopmoment is vrij toegankelijk en aanmelden kan via de griffie van de gemeente Altena. Voor vragen over de gang van zaken rondom de inloop, kun je ook bij de griffie terecht. De gemeenteraad hoopt op een goede opkomst en waardevolle gesprekken met de inwoners van beide dorpen.

De volgende raadsvergadering staat gepland op 30 september. Meer informatie over de gemeenteraad en hun werkwijze is te vinden op de website van de gemeente Altena.