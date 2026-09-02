Wereldkeuken op jaarmarkt Giessen met Syrische lekkernijen

Vrijdag 11 september is de Wereldkeuken te vinden op de jaarmarkt in Giessen. Statushouders bereiden daar gerechten uit de Syrische en Nederlandse keuken. De kraam is geopend van elf uur 's ochtends tot tien uur 's avonds of zolang de voorraad strekt.

Gevonden voor jou

De Wereldkeuken wordt georganiseerd door de HartenBrigade en de gemeente Altena. Statushouders, mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, gebruiken hun kooktalent om participatie-uren te maken. Op deze manier leren ze ook inwoners kennen. Sommige koks blijven na hun participatieperiode doorgaan met koken.

Op de jaarmarkt in Giessen staan vrijdag 11 september enthousiaste Syrische kokkinnen achter de kraam. Zij bieden gerechten aan uit zowel de Syrische als de Nederlandse keuken. Bezoekers kunnen tegen een kleine vergoeding genieten van de lekkernijen die zij bereiden.

Proeven en ontmoeten

De kraam is geopend van elf uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. Als de gerechten eerder zijn uitverkocht, sluit de kraam eerder. De organisatie nodigt iedereen uit om langs te komen, te proeven en in gesprek te gaan met de koks.

De jaarmarkt in Giessen wordt jaarlijks druk bezocht. Dit jaar biedt de Wereldkeuken een extra kans om kennis te maken met gerechten en verhalen van nieuwkomers. Het evenement is een combinatie van lekker eten en ontmoeting.