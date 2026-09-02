Vergadering Economische Adviesraad in Woudrichem op 10 september

Op donderdag 10 september vergadert de Economische Adviesraad in Woudrichem. De bijeenkomst begint om zeven uur ’s avonds op Raadhuisplein 1. Belangrijke onderwerpen zoals de jaaragenda en detailhandelkaders staan op de agenda.

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Op de agenda staan onder meer de jaaragenda voor 2027 en een presentatie van het ROB, een adviesorgaan dat zich richt op ruimtelijke ordening en beleid. Daarnaast wordt een vraag voorbereid die betrekking heeft op de detailhandelkaders in de regio.

Belangrijke thema’s

De jaaragenda 2027 is een van de centrale punten tijdens de bijeenkomst. Hierin worden de economische prioriteiten en plannen voor het komende jaar besproken. De Economische Adviesraad speelt hierin een belangrijke rol door adviezen te geven aan de gemeente Altena.

De detailhandelkaders zijn een ander belangrijk onderwerp. Dit gaat over richtlijnen voor winkels en detailhandel in de regio, waarmee de gemeente streeft naar een gezonde en duurzame economische ontwikkeling.

De bijeenkomst is openbaar en biedt inwoners van Altena de mogelijkheid om als toehoorder aanwezig te zijn. Aanmelden kan via de gemeente Altena.