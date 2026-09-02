Falcon Leap oefening boven Altena

Vanaf maandag 7 september voert Defensie de jaarlijkse Falcon Leap oefening uit. Deze duurt tot en met 18 september en eindigt met een herdenking op de Ginkelse heide. Tijdens de oefening vliegen transportvliegtuigen laag boven Nederland, ook boven Altena.

Gevonden voor jou

De Falcon Leap oefening wordt georganiseerd door de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Hierbij werkt Defensie samen met tien internationale partners, waaronder het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht. Het luchttransport en het droppen van parachutisten en cargo staan centraal.

Tijdens de oefening wordt er laag gevlogen met transporttoestellen over een groot deel van Nederland. Dit kan ook in de gemeente Altena zichtbaar en hoorbaar zijn. De oefening duurt twaalf dagen en eindigt op zaterdag 19 september met een herdenking van Operatie Market Garden.

Herdenking op Ginkelse heide

De afsluiting van Falcon Leap vindt plaats op de Ginkelse heide. Hier wordt Operatie Market Garden herdacht, een grootschalige militaire operatie uit de Tweede Wereldoorlog. Parachutisten springen hier traditiegetrouw als onderdeel van de herdenking.

De oefening kan mogelijk geluidsoverlast veroorzaken door het lage vliegen van de toestellen. Bewoners die hinder ervaren, kunnen een melding maken bij Defensie via de daarvoor bestemde rubriek.