Maximaal 2.500 euro subsidie voor woningisolatie in Altena

De gemeente Altena biedt subsidies tot 2.500 euro aan voor het isoleren van koopwoningen. Op zaterdag 12 september is er een mobiele showroom op de jaarmarkt in Giessen waar advies en informatie wordt gegeven.

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Met een goed geïsoleerd huis bespaar je op je energierekening en blijft je woning warmer in de winter. In Altena kun je hiervoor maximaal 2.500 euro subsidie krijgen van de gemeente, mits je woning aan bepaalde voorwaarden voldoet. Mensen met een inkomen lager dan 130 procent van de bijstandsnorm kunnen zelfs extra subsidie aanvragen.

De gemeente werkt samen met Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket om bewoners te helpen. Zij bieden gratis adviesgesprekken aan over isolatie en verduurzaming. Een adviseur van Klimaatroute bespreekt ook de mogelijke subsidies met je. Aanmelden voor zo’n adviesgesprek kan via de website van Klimaatroute.

Mobiele showroom in Giessen

Op zaterdag 12 september staan Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket op de jaarmarkt in Giessen, de ‘Giessense Mert’. Hier kun je terecht in een mobiele showroom om isolatiematerialen te bekijken en advies te krijgen over subsidies. Adviseurs beantwoorden al je vragen over woningisolatie.

Ook is er een energiecoach van Energiehuis Altena aanwezig. Hij geeft tips over het verduurzamen van je huis en hoe je meer comfort kunt creëren. Dit is zowel interessant voor eigenaren van koopwoningen als huurders.

Meer informatie

Wil je meer weten over isolatie, subsidies en andere mogelijkheden? Kijk dan op de website van de gemeente Altena of die van Energiehuis Altena.