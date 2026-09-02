Woningbouwprojecten in Altena: meld voorrang aan vóór 7 september

In Altena kunnen woningbouwplannen met prioriteit op het stroomnet worden aangemeld. Dit moet vóór 7 september 2026 om negen uur ’s ochtends. De gemeente stelt een volgordelijst op voor netbeheerder Enexis, die bepaalt welke projecten voorrang krijgen.

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De gemeente Altena roept inwoners op om hun woningbouwprojecten aan te melden. Door het tekort aan capaciteit op het stroomnet is het belangrijk dat deze plannen tijdig in beeld komen. Alleen projecten die vóór 7 september 2026 worden ingediend, komen in aanmerking voor prioriteit.

Netbeheerder Enexis krijgt vanaf 1 oktober een lijst met projecten die de komende tien jaar worden uitgevoerd. Deze volgordelijst, opgesteld door de gemeente, helpt Enexis om beter te plannen welke nieuwe elektriciteitsaansluitingen nodig zijn. Onderwijsinstellingen en woningbouwprojecten krijgen voorrang, omdat deze in het algemeen belang zijn.

Tekort aan stroomcapaciteit

Het stroomnet in Nederland, en dus ook in Altena, kampt met een tekort aan capaciteit. Hierdoor zijn er landelijke regels opgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om te bepalen welke aanvragen prioriteit krijgen. Dit betekent dat niet alle projecten direct een aansluiting kunnen krijgen.

Heb je een woningbouwplan of recent een omgevingsvergunning ontvangen? Dan kun je dit project nog aanmelden. Het doel is om inzicht te krijgen in toekomstige ontwikkelingen en de benodigde aansluitingen in de regio.

De deadline voor aanmeldingen is strikt: plannen moeten vóór 7 september 2026 om negen uur ’s ochtends zijn ingediend. De gemeente Altena benadrukt dat dit de kans vergroot om op de volgordelijst te komen.