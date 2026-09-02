Willem II stunt met komst jongste basisdebutant van Manchester United ooit

Willem II gaat de achttienjarige Chido Obi één seizoen huren van Manchester United. In Engeland staat de spits te boek als een groot talent, maar dit seizoen kan hij op weinig perspectief rekenen bij zijn club. Obi is met 17 jaar en 156 dagen de jongste basisdebutant ooit voor Manchester United In de Premier League.

Alleen de medische keuring staat de komst van het Deense talent in Tilburg nog in de weg, meldt transferexpert Fabrizio Romano in navolging van Voetbal International. De verwachting is dat het voor de deadline om 23.59 uur rond zal zijn.

Ondertussen staat de teller van Obi in de Premier League op zeven wedstrijden. Afgelopen seizoen moest hij het laten zien In het tweede elftal van Manchester United. In Tilburg zal de 1,88 meter lange spits de concurrentiestrijd aangaan met Devin Haen.

Obi speelde eerder ook voor Arsenal. Daar werd hij bekend toen hij tien keer scoorde in een competitiewedstrijd met de onder zestien. Hierna besloot Manchester United hem over te nemen. Die club stalt hem nu tot het einde van het seizoen in Tilburg.

Volgens Transfermarkt heeft Obi een marktwaarde van vijf miljoen euro. Hiermee is hij direct meer dan het dubbele waard dan de duurste speler van de Tilburgers. Dat is Kasper Boogaard met 2,5 miljoen euro. Hij wordt dit seizoen gehuurd van AZ.

Meer transfers in Tilburg

Met de komst van Obi staat de teller van nieuwelingen bij Willem II dit seizoen op negen. Eerder deze week werd Thijs Muller nog overgenomen van FC Eindhoven en huurde de Tricolores keeper Maxime Delanghe van Cercle Brugge en Vito van Crooij van NEC.