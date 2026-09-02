Rucphen opent vroegtijdige aanmelding transportcapaciteit

De gemeente Rucphen biedt initiatiefnemers van woningbouw- en onderwijsprojecten de kans om hun plannen eerder aan te melden bij netbeheerder Enexis. Het doel is om binnen tien jaar te bouwen en beter voorbereid te zijn op de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet.

Gevonden voor jou

Door de beperkte capaciteit van het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd, kunnen nieuwe of zwaardere stroomaansluitingen niet altijd direct worden gerealiseerd. Met de nieuwe regeling hoopt Rucphen dat projecten sneller in beeld komen, zodat ze beter beoordeeld en geordend kunnen worden doorgezet naar Enexis.

Initiatieven voor woningen en scholen

De regeling richt zich specifiek op woningbouw en onderwijsprojecten. Volgens de gemeente is een goed voorbereide energievoorziening een belangrijke voorwaarde om nieuwe huizen te bouwen en voorzieningen in de dorpen te behouden. Met de samenwerking met netbeheerder Enexis wil Rucphen meer grip krijgen op de stroomvoorziening.

Aanvragen tot 10 september

Initiatiefnemers moeten hun aanvraag uiterlijk 10 september indienen. De gemeente beoordeelt de plannen volgens vastgestelde beleidsregels, waarbij alleen complete aanvragen in behandeling worden genomen. Meer informatie over de voorwaarden en benodigde formulieren is beschikbaar op de gemeentelijke website.

Met deze aanpak probeert de gemeente te zorgen dat toekomstige bouwprojecten niet vastlopen door een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.