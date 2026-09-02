Jongen fietst over rijbaan en wordt aangereden in Waalwijk

Een jongen is woensdagmiddag in Waalwijk aangereden toen hij over de rijbaan fietste in plaats van het naastgelegen fietspad. De auto wilde de jongen inhalen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur op de Burgemeester Smeelelaan. Volgens de automobilist slingerde de jongen wat over de weg heen en weer. De bestuurder wilde de fietser inhalen, maar zag hem daarbij niet goed en reed hem aan.

De fietser kwam op de voorruit van de auto terecht en raakte flink gewond. De auto heeft schade aan onder meer de voorruit, motorkap en voorzijde.