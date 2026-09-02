Criminaliteit in buitengebied Laarbeek krijgt extra aandacht

De gemeente Laarbeek start op 14 september met de Maand van de Veiligheid. Deze campagne richt zich op het voorkomen en herkennen van criminaliteit, vooral in het buitengebied waar criminelen vaak actief zijn.

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Criminelen kiezen vaak voor afgelegen gebieden, zoals het buitengebied van Laarbeek. Hier denken ze ongezien te kunnen werken, bijvoorbeeld bij agrarische bedrijven. De gemeente wil bewoners en ondernemers bewust maken van signalen van criminaliteit en hoe ze deze kunnen melden.

Van 14 september tot en met 14 oktober organiseert Laarbeek de Maand van de Veiligheid. Tijdens deze periode worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hiermee wil de gemeente inwoners en ondernemers helpen om verdachte situaties te herkennen en actie te ondernemen.

Focus op samenwerking

Het thema van de campagne is 'Samen voor een veilige buurt'. Door gezamenlijk alert te zijn en informatie te delen, hoopt de gemeente criminaliteit terug te dringen. Het is een oproep aan bewoners en bedrijven om actief mee te werken aan een veilige omgeving.

De gemeente benadrukt dat het melden van verdachte situaties belangrijk is. Zo kunnen bewoners en ondernemers bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit in hun directe omgeving. De focus ligt hierbij vooral op het buitengebied, waar criminelen vaak proberen onder de radar te blijven.

Activiteiten en informatie

In de Maand van de Veiligheid organiseert Laarbeek diverse activiteiten om bewustwording te vergroten. Meer informatie hierover is te vinden via de sociale mediakanalen van de gemeente. Ook kun je een digitale nieuwsbrief ontvangen met alle details over de campagne.