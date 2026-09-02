Sam Lammers is na zes jaar terug bij PSV, toptalent Bouhamdi tekent bij

Sam Lammers is terug bij PSV. De Eindhovenaren nemen de spits over van FC Twente. Lammers vertrok zes jaar geleden juist bij PSV voor een avontuur in het buitenland. Daarnaast tekent ook het toptalent Amir Bouhamdi bij. De aanvaller heeft zijn contract verlengd tot 2031.

Na de nieuwe blessure van Alassané Plea bij PSV werd er gezocht naar een andere spits. En zo kwam technisch directeur Earnest Stewart bij de geboren Tilburger uit. "Hij stond bij ons allemaal bovenaan het lijstje voor de spitspositie."

Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV, waarna hij in 2020 vertrok. Via Italië, Duitsland en Schotland kwam hij terug in Nederland, waar hij bij FC Twente gedegradeerd was tot derde spits.

Ook voor de 29-jarige spits was de keuze niet lastig. "Vanaf het eerste telefoontje was het gevoel van beide kanten goed. Het was voor mij een no-brainer om terug te keren." Lammers tekent een contract tot 2028 en gaat spelen met rugnummer 29.

In de zes jaar dat Lammers weg was bij PSV, is er volgens de spits een hoop veranderd. "De Academy heeft een enorme upgrade gekregen en ook de profzijde is volledig gerenoveerd. PSV zit in de lift, dat merk je aan alles."

Toptalent tekent bij

Daarnaast heeft ook het toptalent Amir Bouhamdi zijn contract verlengd. De aanvaller tekent bij tot medio 2031. Hij kwam al een paar keer in actie voor de hoofdmacht en maakte in de wedstrijd tegen FC Utrecht afgelopen weekend veel indruk als invallende linksbuiten.

“Er komt de laatste maanden veel op me af, maar ik probeer er rustig onder te blijven en vooral keihard te blijven werken”, zegt Bouhamdi in een verklaring.“Ik voel het vertrouwen vanuit alle geledingen binnen de club en probeer dat terug te betalen door mijn stempel te drukken."

Voor PSV is Lammers de tweede versterking op de laatste dag van de transfermarkt. Eerder deze woensdag werd de 21-jarige Ayoni Santos ook al gepresenteerd in Eindhoven. De verwachting is dat het daar niet bij blijft.