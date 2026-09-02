Sam Lammers na zes jaar terug bij PSV: 'Was een no-brainer'

Sam Lammers is terug bij PSV. De Eindhovenaren nemen de spits over van FC Twente. Lammers vertrok zes jaar geleden juist bij PSV voor een avontuur in het buitenland. "Voor mij was het een no-brainer om terug te keren."

Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV, waarna hij in 2020 vertrok. Via Italië, Duitsland en Schotland kwam hij terug in Nederland, waar hij bij FC Twente gedegradeerd was tot derde spits.

Na de nieuwe blessure van Alassané Plea bij PSV werd er gezocht naar een nieuwe spits. En zo kwam Earnest Stewart bij de geboren Tilburger uit. "Hij stond bij ons allemaal bovenaan het lijstje voor de spitspositie."

Ook voor de 29-jarige spits was de keuze niet lastig. "Vanaf het eerste telefoontje was het gevoel van beide kanten goed. Het was voor mij een no-brainer om terug te keren." Lammers tekent een contract tot 2028 en gaat spelen met rugnummer 29.

In de zes jaar dat Lammers weg was bij PSV, is er een hoop veranderd volgens de spits. "De Academy heeft een enorme upgrade gekregen en ook de profzijde is volledig gerenoveerd. PSV zit in de lift, dat merk je aan alles."

Tweede versterking op Deadline Day

Voor PSV is Lammers de tweede versterking op de laatste dag van de transfermarkt. Eerder deze woensdag werd de 21-jarige Ayoni Santos ook al gepresenteerd in Eindhoven. De verwachting is dat het daar niet bij blijft.