Unieke rondleiding bij Van Kaathoven in Uden

Inwoners van Maashorst kunnen op vrijdag 25 september een exclusieve rondleiding volgen bij afvalverwerker Van Kaathoven in Uden. Tijdens het bezoek wordt uitgelegd hoe afval wordt ingezameld, gesorteerd en duurzaam verwerkt. Het evenement is geschikt voor iedereen vanaf acht jaar.

Gevonden voor jou

Van Kaathoven opent de deuren voor inwoners van de gemeente Maashorst. De afvalverwerker aan de Vliegeniersstraat in Uden biedt een unieke rondleiding achter de schermen. Bezoekers kunnen zien wat er gebeurt met afval nadat het is opgehaald.

De rondleiding vindt plaats op vrijdag 25 september van tien tot elf uur ’s ochtends. Veiligheid staat hierbij voorop: deelnemers moeten veiligheidsschoenen of werkschoenen dragen. Slippers en sandalen zijn niet toegestaan. Veiligheidshesjes worden verstrekt door Van Kaathoven.

Interessant en leerzaam

Het evenement is bedoeld voor inwoners vanaf acht jaar en biedt een leerzame ervaring over afvalverwerking. Van inzameling tot duurzame verwerking, alles komt aan bod. Het is een kans om te ontdekken wat er achter de schermen gebeurt bij een afvalverwerker.

Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven via de website van de gemeente Maashorst. Alle praktische informatie is te vinden onder het kopje ‘Nieuws’.