Vuurwerk veilig inleveren bij inzamelactie in Tilburg

In Tilburg wordt woensdag 9 september een speciale inzamelactie gehouden voor verboden vuurwerk. Het vuurwerk kan gratis, anoniem en veilig worden ingeleverd bij de milieustraat. Het gaat om vuurwerk dat sinds 1 augustus verboden is, maar ook om zwaarder vuurwerk dat al langer niet is toegestaan.

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Op de milieustraat in Tilburg kunnen inwoners woensdag 9 september tussen acht uur ’s ochtends en één uur ’s middags hun vuurwerk inleveren. De inzamelactie is bedoeld om vuurwerk dat niet meer mag worden gebruikt, op een veilige manier te vernietigen. Het gaat zowel om het zwaardere vuurwerk dat al langer verboden is als om vuurwerk dat sinds 1 augustus niet meer toegestaan is.

De milieustraat is gevestigd aan de Caledoniastraat 13 in Tilburg. Het doel van de actie is om ongelukken, overlast en geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling te verminderen. Door het vuurwerk veilig in te leveren, dragen inwoners bij aan een veiliger omgeving.

Het inleveren gebeurt volledig anoniem. Er worden geen gegevens van de mensen die vuurwerk komen brengen geregistreerd. Het vuurwerk wordt vervolgens vernietigd, zodat het geen gevaar meer vormt.

De actie in Tilburg is onderdeel van een bredere campagne om verboden vuurwerk uit de circulatie te halen. Voor informatie over andere locaties waar vuurwerk kan worden ingeleverd, kunnen geïnteresseerden terecht op de website van de landelijke campagne.