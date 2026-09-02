Dreigvideo bij drugsconflict en dode chimpansee: dit gebeurde vandaag

Na de geweldsexplosie in Overasselt zorgt een dreigvideo over verdwenen cocaïne opnieuw voor onrust. En chimpansee Marria, kwam in een vechtpartij om het leven, omdat ze nooit volledig de 'chimpanseetaal' leerde. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

In Overasselt, waar na de geweldsexplosie waarbij 34 verdachten zijn opgepakt, is een dreigvideo opgedoken. In de video eisen vier gemaskerde mannen dat Jan G. (28) een partij van 1283 kilo cocaïne terugbrengt. "We beloven, je zal sterven", zegt een van de mannen, terwijl hij de boodschap van een papier voorleest. De video eindigt met een waarschuwing dat familie, vrienden en zakenpartners van G. zouden worden vermoord. Bij de actie werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakten twee politieagenten zwaargewond. In het criminele circuit wordt nadrukkelijk gewezen naar Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, al ontkennen zijn advocaten elke betrokkenheid.

Chimpansee Marria (22) is begin augustus omgekomen bij een vechtpartij met soortgenoten in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De door mensen opgevoede aap werd begin juni voorzichtig geïntroduceerd in de groep om haar te leren 'chimpansee te zijn'. Dat leek goed te gaan tot de fatale nacht op 8 augustus.

Marria groeide dertien jaar op bij een Portugees gezin, waar ze at aan tafel, televisie keek en haar dagelijks leven deelde met mensen. Bij Stichting AAP leerde ze de afgelopen negen jaar hoe ze zich als chimpansee moest gedragen, maar de 'chimpanseetaal' bleek ze nooit volledig onder de knie te krijgen. "We hoopten dat ze er klaar voor was", aldus Peter de Haan van Stichting AAP.

Verder nog: gebedsgenezer Tom de Wal uit Dussen opent zondag zijn derde kerk in Roosendaal. Dit is onderdeel van zijn ambitieuze plan om honderd kerken te openen. De invloed van De Wal reikt veel verder dan alleen deze drie Goed-Nieuwskerken. Er zijn veel meer religieuze organisaties die te linken zijn aan de omstreden gebedsgenezer, die mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit. De laatste jaren richt De Wal zijn pijlen niet alleen op Nederland, maar spreekt hij regelmatig over de grens in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië.

Er is ook nog rechtbanknieuws: de 49-jarige Danille van der A., die op 25 mei haar man doodstak in hun huis aan de Trouwlaan in Tilburg, moest zich volgens haar advocaat verdedigen toen haar man haar aanviel. De advocaat vindt daarom dat er sprake is van noodweer of noodweer exces en vroeg om de vrouw voorlopig vrij te laten. Maar de rechtbank vond noodweer helemaal niet zo duidelijk en voerde aan dat het wel vreemd zou overkomen om iemand drie maanden na zo'n gruwelijke steekpartij voorlopig vrij te laten. Danille heeft veel spijt en verdriet en kan in haar cel alleen maar denken aan wat ze heeft gedaan.