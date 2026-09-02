Man rijdt tegen boom en vlucht, maar wordt later aangehouden in Westerhoven

Een man is woensdagmiddag met zijn auto door een sloot tegen een boom gereden in Westerhoven. Hij vertrok op de plek vabhet eenzijdige ongeluk, maar werd later aangehouden. De politie dreigde daarbij met getrokken tasers.

Het ongeluk gebeurde op de Weerderdijk met de Kempervennendreef. De man zou vanuit Westerhoven richting de Kempervennen de bocht te ruim hebben genomen. Volgens getuigen is hij vervolgens richting de Victoriedijk gelopen.

De politie vond hem later bij de ingang van het Eurocircuit. Omdat hij niet mee wilde werken, werden extra agenten opgeroepen. De man liep hierna het terrein van het circuit op.

De politie dreigde de man te taseren, maar dat was uiteindelijk niet nodig. Hij is geboeid meegenomen naar het politiebureau.