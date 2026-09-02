Een meter grond eruit: sanering van moestuintjes in Heusden begonnen

In Heusden is woensdag begonnen met het saneren van vier kleine moestuintjes in het midden van het vestingstadje. In de bodem is lood aangetroffen. De sanering maakt deel uit van het project Bodemlood, waarin de provincie en Brabantse gemeenten samenwerken om lood uit de grond te halen op plekken waar kinderen spelen. Er zijn inmiddels ruim 500 locaties onderzocht. Op vijf daarvan is loodvervuiling aangetroffen.

Lood in de grond is voor volwassenen meestal niet zo'n groot probleem, maar voor jonge kinderen kan het gevaarlijk zijn. Als zij lood binnenkrijgen, kan dat gevolgen hebben voor hun leerprestaties. Daarom is de provincie begonnen met het in kaart brengen van speelplekken waar de bodem mogelijk met lood is vervuild. Dat gebeurt in samenwerking met Brabantse gemeenten. Provinciebestuurder Hagar Roijakkers en wethouder Jeroen van den Bosch van de gemeente Heusden staken woensdag de eerste spade in de grond om de moestuintjes weer schoon te maken.

"We halen een meter vervuilde grond weg en brengen schone grond aan."

Jasper Huijsmans van het Ingenieursbureau Tetra Tech begeleidt de sanering. Hij denkt te weten waar de loodvervuiling vandaan komt. "Vroeger werd lood voor allerlei toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld in de industrie en in drinkwaterleidingen. Veel van dat afvalmateriaal is in oude stedelijke gebieden, zoals hier in Heusden, gebruikt om grond op te hogen. Toen we hier onderzoek deden, zagen we dat de moestuintjes ooit zijn opgehoogd met materiaal dat lood bevatte."

Een van de vier tuintjes in Heusden waar al een jaar niet in getuinierd wordt (foto: Agnes van der Straaten).

Bij de start van de sanering waren geen tuinders aanwezig. Zij kunnen hier al een jaar niet meer tuinieren. Volgens Roijakkers hoeven zij zich niet direct zorgen te maken over hun gezondheid. "Het gaat om een matige verontreiniging. Toch vinden wij als provincie dat voldoende reden om de grond te vervangen. We halen ongeveer een meter vervuilde grond weg en brengen schone grond aan. Daarna kan hier weer gewoon worden getuinierd." Voor de huizen rondom de moestuinen, particulier bezit, kan de provincie niets doen. Als de huiseigenaar zekerheid wil over lood in zijn tuin, moet hij zelf een onderzoek laten doen. Ook de sanering is eigen verantwoordelijkheid, zegt de provincie.

"Het rijk betaalt, dus daar hoeft het niet aan te liggen."

De provincie en de Brabantse gemeenten krijgen samen een miljoen euro van het Rijk om loodvervuiling op te sporen en te verwijderen. Van de 56 Brabantse gemeenten hebben zich tot nu toe 33 aangemeld voor het project Bodemlood. Roijakkers roept de overige gemeenten op om ook mee te doen. Tot nu toe is op 528 locaties bodemonderzoek gedaan. Op 108 locaties moet dat nog gebeuren. Als meer gemeenten gaan deelnemen, kan het aantal onderzochte plekken flink oplopen. Volgens Roijakkers hoeft geld daarbij geen belemmering te zijn. "Het Rijk betaalt, dus daar zou het niet aan moeten liggen."