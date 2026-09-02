Veel rook bij schuurbrand in Uden, straat afgesloten

Een schuurbrand aan de Kerkakkerstraat in Uden zorgde woensdagavond voor veel rook. De straat werd tijdelijk afgesloten om het publiek op afstand te houden.

Toen de brandweer aankwam, waren mensen al met een tuinslang aan het blussen. De dakplaten van de aanbouwwoning zijn zwaar beschadigd geraakt.

Hoe groot de schade aan de schuur is, is niet bekend. Een elektrisch apparaat zou door onbekende reden vlam hebben gevat.