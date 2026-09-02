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Veel rook bij schuurbrand in Uden, straat afgesloten

Vandaag om 20:44
Een schuurbrand zorgde in Uden voor veel rook (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Een schuurbrand zorgde in Uden voor veel rook (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

Een schuurbrand aan de Kerkakkerstraat in Uden zorgde woensdagavond voor veel rook. De straat werd tijdelijk afgesloten om het publiek op afstand te houden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer aankwam, waren mensen al met een tuinslang aan het blussen. De dakplaten van de aanbouwwoning zijn zwaar beschadigd geraakt.

Hoe groot de schade aan de schuur is, is niet bekend. Een elektrisch apparaat zou door onbekende reden vlam hebben gevat. 

  • Een schuurbrand zorgde in Uden voor veel rook (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
    Een schuurbrand zorgde in Uden voor veel rook (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Een schuurbrand zorgde in Uden voor veel rook (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

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