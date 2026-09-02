PSV verhuurt Isaac Babadi aan Sparta

PSV heeft Isaac Babadi tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam. De middenvelder van 21 jaar maakt per direct de overstap. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

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PSV en Sparta Rotterdam hebben een deal gesloten over de tijdelijke transfer van Isaac Babadi. De jonge middenvelder speelt tot het einde van dit seizoen voor de club uit Rotterdam. De verhuur is voorzien van een optie tot koop, waardoor Sparta Babadi definitief kan overnemen na afloop van de huurperiode.

De 21-jarige Babadi heeft tot nu toe bij PSV gespeeld, maar krijgt nu de kans om zich verder te ontwikkelen bij Sparta. Het is een belangrijke stap in zijn carrière, waarbij hij meer speelminuten kan maken in de Eredivisie.

Succes bij Sparta

PSV heeft de middenvelder veel succes gewenst bij zijn nieuwe club. Sparta, dat dit seizoen goed presteert in de competitie, krijgt er met Babadi een talentvolle speler bij. De club uit Rotterdam hoopt dat hij zijn bijdrage kan leveren aan het team.

De verhuur van Babadi is een van de laatste transfers in de zomerperiode, die vandaag ten einde komt. Voor PSV betekent dit een versterking van de band met Sparta en een kans voor Babadi om zich verder te bewijzen.