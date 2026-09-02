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Voetbalsters PSV grijpen naast hoofdtoernooi Champions League
Vandaag om 21:08 • Aangepast vandaag om 21:23
De voetbalsters van PSV hebben naast een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League gegrepen. De Eindhovenaren kwamen in de returnwedstrijd in de laatste kwalificatieronde niet verder dan 1-1 tegen HB Køge. De eerste wedstrijd in Eindhoven was in een 1-0-zege voor de Deense club geëindigd.
De speelsters van de landskampioen moesten winnen in Køge. Ze konden de thuisploeg in de eerste helft op 0-0 houden, maar vlak na de rust sloeg Køge toe via Cassandra Korhonen, die in de rechterhoek raak schoot.
Keepster Alberte Vingum van de Denen greep daarna mis bij een schot van Liz Rijsbergen, waardoor het weer gelijkstond. Rijsbergen kreeg in de extra tijd nog een grote kans om een verlenging af te dwingen, maar haar schot ging links naast het doel.
PSV komt door de nederlaag uit in de Europa Cup.
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