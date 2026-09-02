Voetbalsters PSV grijpen naast hoofdtoernooi Champions League

De voetbalsters van PSV hebben naast een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League gegrepen. De Eindhovenaren kwamen in de returnwedstrijd in de laatste kwalificatieronde niet verder dan 1-1 tegen HB Køge. De eerste wedstrijd in Eindhoven was in een 1-0-zege voor de Deense club geëindigd.

De speelsters van de landskampioen moesten winnen in Køge. Ze konden de thuisploeg in de eerste helft op 0-0 houden, maar vlak na de rust sloeg Køge toe via Cassandra Korhonen, die in de rechterhoek raak schoot.