Inbrekers gaan ervandoor met kluizen en gereedschap van het Proeflokaal

Vrijwilligers van Berne Abdijbier schrokken toen ze woensdagochtend het Proeflokaal in Heeswijk Dinther openden. Inbrekers hadden 's nachts toegeslagen en gingen er vandoor met twee kluizen, consumptiemunten, gereedschap en zelfs kratten bier en frisdrank. "De hele kast was geforceerd", vertelt medewerker Gijs van Doremalen.

De inbraak vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. Dinsdag waren de brouwers nog tot tien uur 's avonds bezig met een proefbrouwsel in de nieuwe brouwerij van Berne Abdijbier. Toen vrijwilligers de volgende ochtend rond elf uur het Proeflokaal wilden openen, troffen ze een ravage aan. Een kast achter de bar, waarin een kluis met geld stond, was volledig opengebroken. Ook een grotere geldkluis was verdwenen.

"Waarschijnlijk kregen ze onderweg nog dorst."

"De hele kast was geforceerd. De zijkant was helemaal opengebroken en daar hebben ze het kluisje meegenomen", vertelt Van Doremalen. Ook consumptiemunten die tijdens festivals worden gebruikt, zijn verdwenen.

Daar hield het niet op. De daders namen ook drank mee uit het proeflokaal. "Waarschijnlijk kregen ze onderweg nog dorst. Ze hebben één krat gevuld met bier uit de koeling en een andere met frisdrank." De nieuwe brouwerij liep volgens Van Doremalen weinig schade op. Wel is er gereedschap verdwenen.

"We hebben met een aantal vrijwilligers alles opgeruimd."

De daders lijken met hulp van een sleutelkastje binnen te zijn gekomen. "Ze hebben buiten een sleutelkastje opengebroken en met veel geweld van de muur getrokken. Omdat het proeflokaal grotendeels draait op vrijwilligers, worden de sleutels daar bewaard zodat mensen toegang hebben wanneer zij dienst hebben. "Er zijn dus geen sporen van inbraak in het pand", legt hij uit. Nadat de politie onderzoek had gedaan, gingen de vrijwilligers meteen aan de slag. "We hebben met een aantal vrijwilligers alles opgeruimd en zo goed mogelijk hersteld", vertelt Van Doremalen. "We hebben zelfs ergens kleingeld bij elkaar gesprokkeld om in de kassa te doen, want dat hadden ze ook allemaal meegenomen. Om één uur konden we gelukkig weer open." Bezoekers hebben volgens hem daarom weinig last gehad van de inbraak. "Voor onze gasten is de impact gelukkig beperkt gebleven. Om één uur konden we gelukkig weer open."

"Dit doet wel veel met mensen."

De gebeurtenis komt hard aan bij de organisatie. "Dit doet wel veel met mensen", zegt Van Doremalen. "Een deel van de opbrengst gaat naar de Abdij en daarnaast sparen we voor investeringen, zoals de nieuwe brouwerij." Van Doremalen hoopt dat mensen zich melden als zij iets verdachts hebben gezien of de verdwenen kluizen aantreffen. "Misschien hebben ze die onderweg ergens weggegooid. Als iemand iets ziet, horen we dat graag."